Kirjanike liidu noored: vaimse tervise häireid on nii palju, et inimesi enam ei huvita see, kui kellelgi läheb halvasti

Need on Z-generatsiooni boheemlased, kes kibelevad jagama oma loomingut. Toa keskele sätitakse tool ja ei pea ootama minutitki, kui juba annab end üles järgmine esineja.

Nad loevad luuletusi armastusest, sõjast ja eneserahuldamisest; sellest ajast suvel, kui saad aru, et kohe on august ja kõik on läbi; suitsusaunast ja õllest; Eesti ja Soome suhetest; inimeste matmisest ja muudest surmaga seotud toimingutest: miks selle eest peab ometi maksma?