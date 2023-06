Kodutute kasside elutingimused peavad paranema! Amet tegi Pesaleidjale karmi ettekirjutuse

Lugu andis tõuke Pesaleidja tegevuse uurimiseks. Pärast esimese loo ilmumist võtsid artikli autoriga veel ühendust mitmed inimesed, millest sündis jätkulugu Kasside varjupaiga jamad on endiste töötajate sõnul kestnud juba aastaid. „Kassidest nad tegelikult ei hooli“

„Vajalik on tagada eraldi üks söögi- ja joogikauss nelja kassi kohta. Kausid tuleb paigutada nii, et neile on ligipääs kõikidest külgedest. Kui seda võimalik tagada ei ole, tuleb kausse juurde panna,“ vahendab PTA Loomatervise ja –heaolu osakonna peaspetsialist Carol Laurimaa