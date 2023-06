SÕJAPÄEVIK (487. päev) | Ukraina sõjaväeluure juht: olukord ei ole kunagi olnud nii tõsine kui praegu

Põgusalt veel Wagneri tegemistest. Nimelt said wagnerlased ligi tuumarelvadele. Eile pärastlõunal sisenes üks konvoi sadakonna mehe ja 20 kergelt soomustatud sõidukiga Borissoglebskis Voronež-45 sõjaväelinnaku territooriumile, kus asub 14 254. sõjaväeüksus ehk Venemaa kaitseministeeriumi 12. peadirektoraat (GUMO). Seal hoitakse Vene relvajõudude taktikalisi tuumarelvi. Kui kaua palgasõdurid sõjaväeosa territooriumil viibisid ja millised olid selle käigu tulemused, pole veel teada, kuid fakt on, et õhtul hävitas Vene lennuvägi Voroneži ja Borissoglebskit ühendavad sillad.