SÕJAPÄEVIK (489. päev) | „Küsiti, kas midagi toimub.“ Prigožini mäss tõi liitlaste tähelepanu Eestile

Aga ööl vastu laupäeva alanud sündmused ei ajanud Eesti riiki häireseisundisse. „Asutused ei näinud seda sellisena, et peaks ministri üles ajama,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. „Nagu näha oli, olid need sündmused paljuski Venemaa siseasi,“ sõnas ta. Pevkur selgitas, et Ukraina rinnet Venemaa sündmused eriti ei mõjutanud. „Kuna meie piiridel ka muutusi ei olnud, oli luurajatel igati objektiivne-adekvaatne hinnang: jälgime, aga ei hakka mingeid häireid tõstatama. Meie ümbruses ei olnud midagi.“