„Ajaloo kõrgeima“ tasemega Eesti jalgpall vajus äkitsi suurde häbisse

Eesti vutiässade saldoks jäi seitse kaotust ja Paide Linnameeskonna teenitud 0 : 0 viik Fääridega. Need tulemused tähendavad, et praegusel hooajal edestavad Euroopa edetabelis Eestit isegi sellised „vutihiiud“ nagu Gibraltar ja San Marino. Ühe jalgpalliklubiga ja ilma kohaliku liigata Liechtenstein on kogunud Eestist neli korda rohkem koefitsiendipunkte. Fääri satsid on olnud kaheksa korda edukamad.