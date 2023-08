SÕJAPÄEVIK (532. päev) | Salapärane viiekümne Leopard-tanki Ukrainale annetanu on ilmselt teada

Hersoni oblastis suutsid ukrainlased ületada Dnepri jõe, kirjutas Washingtonis tegutsev mõttekoda Institute for the Study of War (ISW). Pole selge, kas nad suutsid sinna ka pidama jääda. ISW toetub erinevatele Vene sõjablogijatele, nende kohaselt randusid idakaldal kuni seitse paati, millest igaühes oli kuus kuni seitse inimest. Nad jõudsid 800 meetri kaugusele kaldast edasi.