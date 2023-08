Gerd Kanter ostis vastu tahtmist 9-aastasele pojale esimese ketta

Miks suunab kettaheite olümpiavõitja oma poega korvpalli mängima?

„Korvpall oli mu esimene armastus ja mul siiamaani suuresti hinges,“ tunnistab Kanter intervjuus Ekspressile . „See on äge mäng ja eestlastel on selles olnud ka eduelamusi. Julgen ennustada, et Kristjan kasvab pikemaks kui mina. Pakun, et temast tuleb kahemeetrine mees. Ta on ka vasakukäeline. Need on igati head parameetrid, et mängida korvpalli,“ jagab olümpiavõitja.