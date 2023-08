Ematapjana kohtu alla antud Anna-Maria mõisteti tapmise süüdistuses õigeks, tema endine elukaaslane Andres aga süüdi

Anna-Maria S ja Andres M viibisid Gertruda S-i tapmises kahtlustatavatena vahi all alates 2021. aasta 4. detsembrist. 2022. aasta 2. veebruarist lisandus nende vahi alla võtmise põhjuste hulka ka Ivo suhtes toime pandud röövimine.

Kuna Anna-Mariat oli 2021. aasta 4. detsembri ja 2022. aasta 1. veebruari vahel vahi all peetud kahtlustatuna üksnes oma ema tapmises – milles ta nüüd õigeks mõisteti –, mõistis kohus Anna-Mariale tekitatud mittevaralise kahjuna tema kasuks välja hüvitise 3356 eurot. Kuna 2022. aasta 2. veebruarist arvati Anna-Maria vahi all viibimise põhjuste sekka ka röövimise kahtlustus – milles ta täna süüdi mõisteti –, siis sealt alates vahi all viibitud aja eest Anna-Mariale hüvitist välja ei mõistetud.