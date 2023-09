Eero Merilind: keeleprobleemid Eesti tervishoius on oht patsiendi tervisele

Eesti taasiseseisvumise aastal sündinud on tänaseks 32-aastased. Seda on piisavalt, et osata riigikeelt. Ometi kuuleme nüüdki, et inimesed ei oska riigikeelt ning sama probleem on ka meditsiinipersonaliga. Kui 32 aastaga ei ole suudetud ega tahetud eesti keelt selgeks saada, näitab see, kui tähtis on ühtne eestikeelne haridussüsteem alates lasteaiast. Praegune olukord võib ohtu seada ka patsientide elu.