Kultuuripealinn Tartu avalikustab kava: Kanepi festival, arvamusfestival saunades, Ryoji Ikeda, ulmefilm Lõuna-Eesti noorte tulevikust ja palju muud

Lõuna-Eesti tulevikust tehakse ulmefilm. Mitte suurte tulede, vilede, plahvatuste ja tulnukatega, vaid täitsa tavaliste Võru, Tartu, Tõrva ja teiste selle kandi inimestega, lähtudes nende ettekujutusest selle kohta, milline on nende kodu aastal 2074. Filmi loob maailmakuulus UK kunstigrupp Blast Theory, kelle vahendiks maailma mõtestamisel on sci-fi elementidega videolood. Miks see juhtub? Sest et aastal 2024 on kõik pilgud Tartu peal. Kultuuripealinna tiitel ei too kaasa pelgalt siia-sinna asetatud punaste lintide läbilõikamist ametnike poolt, vaid arvestatavat energia- ja rahasüsti Lõuna-Eesti kultuuriellu.