Aro Velmet: Lähis-Ida konflikti on kajastatud palestiinlasi dehumaniseerivalt

Et selle allakirjutanu vaadetes ei oleks kahtlust, siis üks kord veel: Hamas on terroristlik organisatsioon, mis ei esinda, ega saagi rahvusvahelise üldsuse silmis esindada palestiinlasi. Nende terroriaktid tuleb hukka mõista ja nõuda süütute Iisraeli inimeste vabastamist. See tõdemus lihtsalt ei muuda kuidagi asjaolu, et Iisraeli vastuaktsiooni tagajärjel on hukkunud tuhandeid inimesi, kellel pole Hamasiga mingit pistmist.