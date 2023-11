Eesti 200 tahab pöörata raginal paremale ja lasta puurist kärpekrokodilli

Miks Hussar ametist lahkus, on üsna selge. Partei reiting on langenud täpselt valimiskünnisele. Erakond võib küll teatada, et Hussar lahkub selleks, et keskenduda riigikogu esimehe tööle, kuid kedagi sellega petta ei õnnestu. Samas on see loomulik. Üldine poliitloogika ütleb, et kui mõne partei esimees on valmis ise taanduma, siis tagantjärgi tema poole rusikatega ei vehita.