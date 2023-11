Kuidas me räägime Iisraelist ja okupeeritud Palestiina territooriumist, seab raamid, kuidas konfliktist aru saame

Ukraina sõja ajal jõudsime ühe olulise mõttekohani: on oluline, et ukrainlased ise saavad kaasa rääkida (teadmistepõhise õigluse printsiip, epistemic justice), mõtestada, mis toimub. Me saime aru, et ainult läbi agressori või erinevate teiste osapoolte raamistike Ukraina mõtestamine on ebaõiglane. Ukrainale peab jääma agentsus rääkida sõjast, mis puudutab neid nii lähedalt.