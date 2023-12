Toomas Hendrik Ilves 70: kõige tähtsam on, et Eesti ei sulguks endasse. Kahjuks näen ohumärke

Minul pole häda, õnneks on mul genekas, mis toidab mõnesid pistikuid ja tuba on ka enam-vähem soe. Aga siinsamas lähedal on Eesti vanim mahetalu, Mulgimaa pärl Pajumäe talu, kust ma oma piima ostan. Siin on ettevõtted, pered.

Kui Mulgimaal inimestega suhelda, siis kas on midagi, millest Tallinna otsustajad aru ei saa?

Sul on valik, kas Tallinn ongi Eesti Vabariik. Kui jah, siis kehtigu kõik Milton Friedmani isevoolureeglid. Aga kui sa tahad, et maa oleks täidetud inimestega ja toimuks elu, siis sa pead inimeste elementaarseid vajadusi, nagu elektrivarustus või teedevõrk, palju paremini tagama ja mitte tegema otsuseid investeerida see raha õlitehasesse. Aga see on vaid üks näide.

Kui tahame, et inimesed püsiksid maal, peame kindlustama neile vajaliku taristu. Mis sest, et see rikub mingeid turumajanduse reegleid. Kui vaja, maksad maal riigiteenistujatele rohkem palka. Olgu see päästekomando või politsei, ei saa olla nii, et on vaid kaks patrulli kogu Viljandi maakonna peale.

Oma riik on kallis asi, riigikaitse võtab kogu vaba raha ära.

Tõstke makse! Nimetage see sõjamaksuks. Sõda käib Euroopas ja me ei saa hakkama. Kui oleme põgenikelaagris Rootsis või Saksamaal või toidupala eest kuskil Põhja-Rootsis raietöödel, nagu pidi olema minu matemaatikageeniusest isa, on hilja öelda, et oleks ikka võinud natukene rohkem makse maksta ja Eestit kaitsta.

Aga makse ei tohi ju tõsta! Vähimagi tõusu peale tuleb kuus kuud üldrahvalikku raevu, mida ajakirjandus mõnuga õhutab.

Halloo, me oleme ainuke riik Euroopas, kus ei ole automaksu, ja nüüd on selline kisa, et pole otsa ega äärt. See on taas