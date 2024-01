KRIMIAASTA 2023 | Via Balticast Via Narcoticaks: Tallinna-Ikla maanteel käib aina vilkam narkovedu

Maantee E67 ulatub Tallinnast Varssavisse. Veeteed mööda on Euroopa tuiksoonega ühendatud ka Helsingi. Seda, enam kui 1500 kilomeetri pikkust teed tuntakse Via Baltica nime all. Viimaste aastate trendide põhjal võiks aga Eestis asuva, Tallinnast Iklasse viiva teelõigu ümber nimetada Via Narcoticaks.