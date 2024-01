SÕJAPÄEVIK (683. päev) | Kasvavalt karjuv ebavõrdsus rindel: venelased löövad ukrainlasi droonide sõjas

Tänaseks on avaldatud satelliitfoto, mis näitab, et ukrainlastel õnnestus tabada Vene laohooneid. Ukrainlased väidavad ka, et said viimastel päevadel pihta ka radarisüsteemile ning juhtimiskeskusele, mis koordineerib Krimmi poolsaare õhutõrje tööd.