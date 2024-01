SÕJAPÄEVIK (682. päev) | Maksad makse, pääsed rindelt? Uus mobilisatsioonilaine jagab Ukraina ühiskonna kahte leeri

Üleeile ilmus väljaandes Ukrinform hinnang, et alates 29. detsembrist on Venemaa Ukraina poole teele saatnud ligi 500 raketti ja ründedrooni. Ukraina sõjalis-õiguslike uuringute keskuse juht Oleksandr Mussienko väidab, et Venemaal on jõudu veel kaheks kuni kolmeks selliseks raketirünnakuks, nagu nägime jaanuari alguses.