Detailselt kirjutas toimunust Andrei Hvostov eile. Nimelt arutasid neli kõrgemat Luftwaffe ohvitseri Webexi konverentsikõnede krüpteerimata süsteemi vahendusel, kas Ukraina vajaks Saksa spetsialistide abi, kui neile antaks kasutamiseks Tauruse tiibraketid – 500kilomeetrise lennuulatusega relvad muudaks võimalikuks Venemaa logistikakeskuste, aga ka näiteks Kertši silla ründamise, andes Ukrainale väga olulise lisakäigu selles sõjas. Saksamaa eesotsas kantsler Olaf Scholziga on Ukrainale Tauruse andmist takistanud, kartes, et see tooks kaasa otsese vastasseisu Venemaaga – seda eriti olukorras, kus Saksa militaarspetsialisti saapad peaksid Tauruse kasutamiseks Ukraina pinda puudutama.