Nii räägib vihane iiri naine BBC ja Showtime’i koostöös sündinud sarjas „Naine seinas“ („The Woman in the Wall“, 2023, autor Joe Murtagh). Kuueosalise psühholoogilise (mõrva)draama keskmes on naised, kes olid sunnitud osa oma elust töötama katoliku nunnade karmi käe all alates 18. sajandist Iirimaal tegutsenud Magdaleena pesumajades. Asutustes, kus rangelt katoliikliku ühiskonna normidesse mittesobitunud naised rühmasid tasuta tööjõuna ja kuhu rasedana jõudnud naistelt võeti ära nende vastsündinud lapsed. Sarjas ei käi jutt kunagi ammu, sadu aastaid tagasi juhtunud koledatest asjadest – viimane Magdaleena pesumaja pandi Iirimaal kinni alles aastal 1996 („Fucking „Macarena“ oli edetabelites,“ ütleb üks tegelasi); sarja tegevus toimub aastal 2015.