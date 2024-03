Käsitööõlle ja kvaliteetkohvi poodi pidav ettevõte läks pankrotti

Nimede sarnasusest hoolimata ei ole Tanker OÜ seotud Tankeri pruulikojaga. Firmadel on küll ühist ajalugu, kuid õllekoda kannab ärinime Tanker Brewery OÜ. Küll aga on Tanker OÜ omanik Tanel Nurmeots ka ühe käsitööõllede pioneeri Lehe pruulikoja juht.

Äriregistrist nähtub, et ka Lehe Pruulikoda OÜ-l on kokku 31 226,89 euro suurune maksuvõlg, samuti on firmal esitamata 2022. aasta majandusaasta aruanne. Ekspressile teadaolevalt koondas Lehe veebruari lõpus kõik oma töötajad.