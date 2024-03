POLIITIKARADAR | Tallinna eri: sotside suur hüpe panga peale. Keskerakond magas kõik maha

Tallinn on nii suur, et sealses poliitikas toimuv mõjutab ka terve riigi poliitikat. Tallinn on suur nii valijaskonnalt, eelarvelt, poliitiliselt nähtavuselt või mis tahes muu näitaja vaatest. Ja võimuvahetust pole Tallinnas toimunud väga ammu. Seetõttu ei vääri sel nädalal pealinna võimujaotuses toimunud muudatused vähemat kui Poliitikaradari erinumbrit.