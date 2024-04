Lääne ajalehed on nüüd täis artikleid, mis nõretavad paanilisest arusaamast, et Gaza rusude alla on mattunud midagi enamat kui vaid tuhanded tuvastamata surnukehad. „Kahju Iisraeli mainele, mis on oluliselt vähem ilmne kui Gaza purustatud haiglad, on hoomamatu,“ kirjutab Matthew Parris ajalehes The Times. Tõsi, aga oleks ekslik arvata, et see on vaid Iisraeli probleem.