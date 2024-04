Johnson on tõsimeelne trumpist ja evangeelne kristlane. Alles mullu oktoobri lõpus spiikriks kinnitatuna lubas ta, et ei pane Ukraina abipaketti hääletusele enne, kui vabariiklaste nõudmised USA piirijulgeoleku küsimuses on täidetud, aga nüüd käitus ta oma sõnadele vastupidi, riskides seejuures ametist tagandamisega esindajatekoja paremäärmusliku tiiva poolt.