Luukas Ilves: möödas on aeg, kui Eesti digiriik maailmale ülalt alla vaatas. Nüüd võiksime julgelt õppida oma õpilaselt Ukrainalt

ÕPIPOISIST MEISTRIKS: Ukraina alustas oma digiriigi ehitamist Eesti pealt. Nüüd on nad kapanud sellise hooga, et meil endil oleks neilt üht-teist õppida, kirjutab Luukas Kristjan Ilves.

Enam kui kümme aastat olen erinevates ametites tutvustanud Eesti digiriigi kogemusi üle maailma. Läbi aegade on üheks kõige populaarsemaks küsimuseks „Teil on tore mudel, aga kas see suuremas riigis ka toimiks?“. Viimastel aastatel olen sellele küsimusele alati vastanud ühe sõnaga: Ukraina. Riik, mis oli pikalt õpipoisi rollis, on saanud meile ka eeskujuks.