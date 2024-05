Selline pilt võib avaneda, sest äsja jõustus islamiusulises Tatartstanis seadusemuudatus, mis lubab juba alates 14. eluaastast kaitsetööstuses töötada. Kuna täiskasvanud on rindel, vajab Venemaa järjest rohkem lapstööjõudu sõjamasina käigus hoidmiseks. Seda, mis Alabuga erimajandustsoonis asuvas 40 000ruutmeetrises tehases tegelikult toimub, püütakse turvalisuse kaalutlusel kiivalt katta saladuslooriga. Lähemal vaatlusel selgub, et angaaris toodetakse Iraanis loodud kurikuulsaid mõrvardroone Shahed, millega on Ukrainat rünnatud viimase kahe aasta jooksul ligi 4700 korral.