Andrei Hvostov: Putin on Venemaal välja kuulutanud ajaloolise teadvuse ning „komberuumi“ mobilisatsiooni

Päev pärast viiendat korda ametisse pühitsemist allkirjastas Kremli diktaator ukaasi number 314, mille pealkiri võiks kõlada tõlkes järgmiselt: „Vene Föderatsiooni riikliku poliitika alused ajaloohariduses.“ Originaalis on see „Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения“ ja see kõlab märksa tuumakamalt, kui eestikeelne tõlge edasi annab. Sõna „просвещениe“ pole tõlgitav mitte ainult kui „haridus“, vaid ka kui „valgustus“, sõna „oсновы“ võib olla ka „põhialused“.