Suure-Lähtrust surnult leitud beebi ema Eestisse toomine seisab ka Maroko valitsuse taga

„Kui tõenäoline on, et inimene, kes on päeva pealt ära lõigatud oma perest, hügieenitarvetest, istunud kuid Maroko vanglas ja seal peksa saanud, pageb välja saades kuskile Kameruni või Ghana džunglisse, et teda oleks veelgi raskem leida?“ küsib jurist Robert Sarv intervjuus Eesti Ekspressile.