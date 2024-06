SÕJAPÄEVIK (853. päev) | „Loodan, et ta kirjutab sellest raamatu.“ Ukraina asus rängale teekonnale

„Täna on ajalooline päev,“ ütles välisminister Margus Tsahkna Luxembourgist „Sõjapäevikule“. „Kaks aastat tagasi ei uskunud mitte keegi, et alustame täna läbirääkimisi,“ lisas ta. Samamoodi väljendus Euroopa Liidu ja Ukraina valitsustevahelise konverentsi avasõnavõtus Ukraina peaminister Oleksi Reznikov. „Me oleme näidanud, et suudame tegutseda kiiresti ja saavutada võimatut,“ sõnas valitsusjuht. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana kõnelenud Belgia välisminister Hadja Lahbib ütles konverentsijärgsel pressikonverentsil, et tema riik on kulutanud kõvasti aega ja energiat, et saavutada 27 liikmesriigi vahel raamkokkulepe, mis paneb paika läbirääkimiste tegevuskava. Belglanna lausus need sõnad ohkeseguse muigega, mis andis mõista, et selja taga on tõepoolest kõva pingutus. Pole ju sugugi kõik 27 riiki Ukraina liitumise tulised toetajad.