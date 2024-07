Mallukas: Ma olen seda alati teinud, see on osa minust. Ma arvan, et ma isegi ei küsinud kunagi oma eksabikaasa käest, et kas sulle sobib, kui ma kirjutan meie asjadest. Ma jagasin oma suhet, sest ma tahtsin. Ja meil ei olnud ka selliseid tülisid, mida oleks emmal-kummal piinlik kajastada.