Harvardi uuringud näitavad, et kui lastevanematelt küsida, mida nad oma lastelt ootavad, siis 90% vastab, et üks olulisemaid asju on, et lapsed oleksid head ja hoolivad. Kui aga samade vanemate lastelt küsida, mida vanemad neist ootavad, vastab 81% lapsi, et nende vanemad väärtustavad saavutusi ja isiklikku edu rohkem kui headust ja hoolivust.