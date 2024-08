Lea Danilson-Järg: toetus ei saa olla kõigile lastele võrdne

MIS SIIN ARUSAAMATUT? „Vanemahüvitise puhul on kõigile arusaadav, et see hüvitab lapse hooldamise tõttu saamata jäänud töötasu. Seega peaks olema hästi arusaadav ka see, et lasterikka pere hüvitis hüvitab kolmanda lapsega perele lisanduvad kulud, kirjutab Lea Danilson-Järg.

FOTO: Kolabava Nadzeya | Shutterstock