SÕJAPÄEVIK (917. päev) | Telegrami äpp aitab Vene sõduril suurtükist tulistada ja raketti sihtida

„Kõigepealt tahan öelda kõigile neile, kes soovivad Telegrami blokeerida,“ sõnas saates osalenud sõjablogija Kirill Fjodorov (tema kanalit selles rakenduses jälgib pool miljonit tellijat). „Just eile sihtisime Iskanderi [rakette] Telegrami kaudu. Meie suurtükiväge sihitakse Telegrami abil, meie lennukeid juhendab Telegram. Meeldib see kellelegi või mitte, see on reaalsus.“