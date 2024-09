Täiskasvanute kohta suurt uuringut ei ole tehtud, aga laste kohta küll ja sealt tuleb välja, et eesti laste uni on ebapiisava kestusega. Arenenud riikides on uuringute põhjal une kestus ebapiisav ka täiskasvanutel, tõenäoliselt on see ka Eestis nii.