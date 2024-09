VÄIDETUST VÄHEM: Venelased väitsid, et mullu liitus armeega 540 000 sõdurit. Tegelikult oli see arv palju väiksem.

Esmaspäeval avaldati Kremli kodulehel, et president Vladimir Putin on kirjutanud alla paberile, mille järgi plaanitakse suurendada Vene armeed pooleteist miljoni inimeseni. See näitab tahet veelgi rohkem inimesi relvajõududesse kaasata, kuid tegelikult on probleeme isegi praeguste kohtade täitmisega.