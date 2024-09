SÕJAPÄEVIK (943. päev) | Märgid näitavad, et Venemaa mereväe lipulaev enam merele ei naase

Austraalia sõjavägi saatis juulis n-ö erru 59 Abramsit, mis pole kunagi lahingutegevust näinud, kuid mis asendatakse uuemate mudelitega. Seetõttu on hakatud arutama, mida nendega teha, ja päevakorda on tõusnud võimalus, et need antakse üle ukrainlastele.