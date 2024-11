HEIDIT KAIO MAAILM | Kas alkoholi aktsiisitõusu raha läheb mustale turule? Kanep on kolinud tänavalt elutubadesse

Sandra (45) sünnitas mõlemad lapsed pealt 40sena. Kui lapsi pole kodus teeb pereema ise kanepivõi ja küpsetab sellest küpsised. „Söön ära ühe prääniku ja terve õhtu on kerge vine“ Ta peidab neid laste eest oma pesusahtlis ja annab endale aru, et kui lapsed peaksid need leidma, mugistaksid nad armu andmata endale kõik sisse.