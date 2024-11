SÕJAPÄEVIK (1000. päev) | Enam kui pooled ukrainlased soovivad viivitamatult rahu ja on valmis selleks territooriumi loovutama

USA presidendil Joe Bidenil on jäänud veel enam-vähem kuu aega, kuni ta peab maailma võimsaima riigi ohjad andma üle novembris valimised võitnud Donald Trumpile. Seetõttu kasutas ta Brasiilias Rio de Janeiros G20 kohtumisel võimalust, et julgustada kõiki riike Ukrainat toetama, kirjutab New York Times (NYT).