Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebaja on ise oma eraelu puudutavaid andmeid ja isikuandmeid avalikult jaganud ning osapoolte identifitseerimine on ainuvõimalik vaid kaebaja poolt avalikkusele tehtud postituste tõttu. Toimetus selgitas, et 15. oktoobri artikkel põhineb objektiivsel infol ehk ametlikel dokumentidel. Toimetus leiab, et ajakirjanik on artiklis jäänud mõlema osapoole suhtes neutraalseks ja erapooletult kajastanud osapooltega seotud sündmusi. Eesti Ekspress kinnitab, et artiklites on avaldatud tõest ja ausat teavet aktuaalsel teemal, mille kaebaja on ise avalikkuse ette toonud. Toimetus leiab, et artiklis ei ole teavet moonutatud ega esitatud eksitavalt.