Kuidas Poola tõusis Euroopa juhtivaks kaitsejõuks

Kui Venemaa 2014. aastal Krimmi annekteeris, olid Poola relvajõud NATO-s suuruselt üheksandad. Täna on nad kolmandal kohal pärast Ameerikat ja Türgit, olles kahekordistanud oma isikkoosseisu rohkem kui 200 000 inimeseni. Kaitse-eelarve on reaalväärtuses kolmekordistunud 35 miljardi dollarini; Euroopas kulutavad rohkem ainult Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. SKP protsendina on Poola juba kindlalt esikohal.