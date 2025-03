KASUTAS ÄRA: Venemaa diktaator Vladimir Putin on kasutanud marurahvuslasi ära elanike sõjameeleolu süvendamiseks. Erilist poliitilist võimu neil siiski olla ei tohiks.

Vene propaganda on näinud kõvasti vaeva, et maalida Ukraina sõjast Venemaa ja USA juhitava NATO konflikti, mille kaotamisel oleksid meie idanaabri jaoks katastroofilised tagajärjed. Nüüd aga võib juhtuda, et igipõlise vastasega hakatakse hoopis kokkuleppeid sõlmima.