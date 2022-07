EKSPRESSI ARHIIVIST | Salgavad. Yana ees ja Yüri takka

Sel nädalal pidas KaPo kinni keskerakondlasest Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati. Kahtlustatuna jälle väikses vastikus rahavõtmises.

Keskerakonnal on niigi parasjagu Porto Francoga seoses kriminaalsüüdistus kaelas. Kas nüüd Jüri Ratas lõpetab salgamise ja tunnistab mustrit, mida tema erakond on aastaid harrastanud? MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juht Sten-Hristo Evestus on pakkunud, et erakondade juhid vastutaksid erakonna paikapandud ametnike altkäemaksuvõtmiste eest ka isiklikult.

Mis oleks kui Ratas nüüd vähemalt tõmbaks piiri partei ja idamaiste altkäemaksukommete vahele? Mitte ei kaitseks vahelejäänuid, nii partei pikalt hoidis Riigikogus kurjategija Kalev Kallot?

Aga vastupidi! Jüri Ratas on deklareerinud, et korruptsioon on „kogu ühiskonna probleem“. Sellega kordab ta Edgar Savisaart, kes armastas vastutuse eest kõrvale hiilida lausega „korruptsioon on meie kõigi probleem“. Nii et määrime enda maneerid kogu Eesti peale laiali?!

Eesti Ekspress riputas juba 2016. aasta valimiste eel üles klipi Mihkel Raua toonasest telesaatest, kus Jüri Ratas läks kaasa Yana Toomi eitamisega ja suutis meenutada ainult üht Keskerakonna korruptiivset tegu - valimisreklaami Hiiu staadionil. Eritlesime seepeale kolm põhilist Keskerakonna korruptsioonisuunda, millele aastal 2018 lisandus prominentsete keskerakondlaste silme all Linnatranspordis ASis toimunu, kui Tallinna Linnatranspordi ASi ametnik võttis busside tarnijatelt väidetavalt kuni 2 miljonit eurot altkäemaksu. Politsei poolt kogutud materjalide hulgas on ka toonase Linnatranspordi AS juhataja Enno Tamme kurtmine, et rohkem ta erakondlasi palgale võtta ei suuda, kuna neid on juba firma palgal niigi palju.

Artikkel ilmus esmakordselt novembris 2016.