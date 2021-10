Kustutatud laenud, tasumata intressid ja 12 miljonit sulas: saladokumendid paljastavad, kuidas Aivar Pohlak jalgpalliliidu rahaga FC Florat päästis

„Kahjuks pean ütlema, et sooritad taas ajakirjanduslikku kuritegu,“ ründas Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak tänavu talvel Peep Pahvi. See oli vastus Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetuse bossi küsimusele Pohlaku liigse seotuse kohta FC Flora süsteemiga. „FC Flora ei ole saanud jalgpalliliidult mingit abi, kui mitte arvestada meetmeid, millega toetatakse kõiki Premium Liiga klubisid, samuti ei kasuta Flora jalgpalliliidu abi ühelgi muul moel - klubil on endal olemas kõik tugimehhanismid alates põhjalikust metoodikast kuni mängijate skautimise loogikateni.“

Ekspressi käsutuses on UEFAst lekkinud lepingud, kümned teabenõuetega välja küsitud ning ka avalikud dokumendid, mis näitavad, et Eesti jalgpalli liidu president väänas tõde. Kümme aastat tagasi pani just Aivar Pohlak FC Flora presidendina allkirja lepingule, mis garanteeris klubile järgnevatel aastatel stabiilse miljonite eurode suuruse rahavoo ning mitmeid muid eeliseid. See raha tuli Eesti Jalgpalli...