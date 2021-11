Priit Toobal: Mailis ütles, et nüüd ta mõistab, mida tundsin - hommikul ärkad tundega, et oksemaitse on suus

2015. aasta novembris mõisteti teid riigikohtus süüdi, 2016. aasta mais astusite Keskerakonna peasekretäri ametist tagasi, lahkusite poliitikast.

Kannatasin selle aasta veel ära. 2015. aastal lahkusin päev enne kohtuotsust parlamendist. Teadmata otsust. Riskantne värk. Oleks mind järgmine päev õigeks mõistetud, oleksin lihtsalt kohast ilma. Aga läksin ise ära, et ei saaks mulle pärast ette heita, et astusin kohtuotsuse pärast tagasi. Edgar palus, et ma jääksin veel peasekretäriks.

Ja samal ajal oli kriminaalkaristus kukil?

Oli-oli. Ka erakonna sees oli sel ajal keeruline aeg. Kangutamise aeg. Tagantjärele mõeldes ei olnudki see kangutamine, vahetuse aeg võib-olla. See aasta ei olnud meeldiv. Nagu ma ütlesin, kannatasin ära. Kuigi sel ajal oli kolm-neli korda kindlasti mõttes, et lähen minema. Lõpuks läksingi. Päeva pealt. Hommikul otsustasin. Võtsin rendiauto, helistasin Edgarile ja sõitsin ühe jutiga Varssavisse.

Laksust minek?

Päeva pealt. Läksin ja enam telefoni ...