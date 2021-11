Eerik-Niiles Kross: Kuidas ma olin Interpoli tagaotsitavate nimekirjas

Kui Eesti Ekspress palus mul kirjutada isiklikust kogemusest, kuidas on Interpoli kaudu Venemaa poolt tagaotsitav olla, tundus see ülesanne esimese soojaga lihtsamast lihtsam. Sooviti, et lisaksin omapoolse kommentaari Eesti Ekspressis ilmunud loole „Miskit on mäda Interpolis…“.

Venemaa üritas mind aastail 2011–14 vähemalt kolmel korral Interpoli süsteemi kaudu rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutada ja ajuti see tal ka õnnestus. Kogemus on olemas ja asi siis sellest kirjutada. Mõninga mõtlemise järel selgus aga, et ülesanne polegi nii lihtne. Miks?