Täispikkuses kõlas ühe endise Kremli-meelse Ukraina parlamendiliikme mõttearendus nii: „Poole Moskva magalarajooni suurusega riigid ilguvad ja lubavad endale suure Venemaa suhtes selliseid asju, aga pärast imestavad, miks neisse niimoodi suhtutakse! Mina loeksin ÜRO asemel riikideks ainult neid riike, millel on piisavalt suur territoorium ja elanike arv. Muidu nimetavad ennast riikideks mingid lutikad (naer stuudios) ja räägivad, et nad on ka riigid!”

Vladimir Sovoljov on Kremli kõige mõjukam propagandist, kelle autorisaated on ühes riigi vaadatuimas riiklikus kanalis RTR eetris prime time’il ning neis peseb ta Kremli jutupunkte võimendades venelaste ajusid juba aastakümneid.

Solovjov ning tema saatekülalised ...