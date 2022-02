INTERVJUU | Noor ukrainlane tahtis Instagrami postitusega sõpru harida. Mõne ööpäevaga jagas seda üle saja tuhande inimese

Kohtume Juliaga pargis, mis ääristab Ukraina parlamendihoonet. See oli tema valik, sealjuures ilma poliitilise tagamõtteta. Nimelt avaneb siit üks kaunemaid vaateid Kiievile. Hea pildistamiseks, teab sotsiaalmeedias hästi orienteeruv naine.

Mariinskõi park on pühapäevale kohaselt rahvarohke. Lapsed mängivad lumesõda, vanemad sädistavad, käes kohvitopsid. Lisaks tavapärasele rahvale liigub pargis rohkesti ajakirjanikke. Riigiasutusi valvavad politseinikud jälgivad, kuidas võõrkeeltes kõnelevad operaatorid filmivad sinikollasteid lippe. Ukraina on taas uudiste keskmes. Instagramis laineid lööv 22-aastane Julia Tõmošenko on endalegi ootamatult sellele karusselile tiritud. Ta naljatab, et küllap aetakse teda segi kuulsa nimekaimuga, Ukraina endise peaministriga.

Ilm on talumatult külm. Kui pakun, et minuga kaasas olev vene keelt kõnelev operaator võib meid tõlgina toetada, põrutab Julia soravas inglise keeles, et eelistab ukraina keelt.