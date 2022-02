Minevikukummitused: süütunne natsismikuritegude üle seob Venemaa küsimuses Saksamaa käsi

Kui Saksamaa uus liidukantsler Olaf Scholz lõi detsembris lõpuks käed liberaalide ja rohelistega, et moodustada uus koalitsioon, lubasid nad kõik, et võtavad progressi nimel rohkem riske.

Vähem kui kaks kuud hiljem tunnevad aga Berliini liitlased Kiievis, Washingtonis ja enamikus Euroopa Liidu pealinnades, et Saksamaa on igavesti passiivne. Venemaa ja Ukraina piiril kasvavate pingete valguses on naasmas Scholz välispoliitiliste võtete juurde, mille töötas sisse viimane sotsist Saksamaa kantsler, nüüdne lobist Gerhard Schröder.

Tuska valmistab Saksamaa hoiak, mis ei luba Ukrainale relvi eksportida. Olgugi et Saksamaa kuulub maailma viie suurima relvamüüja hulka, ütleb Berliin, et ei saa “ajaloolistel põhjustel” konfliktipiirkondadesse relvi saata. Ukrainasse saadeti hoopis viis tuhat kiivrit – žest, mida Kiievi meer Vitali Klitško pidas naljaks.