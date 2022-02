EKSPRESS KIIEVIS | Donetskist põgenenud perekond: raske on elada teadmisega, et kõik võib nüüd korduda

Perekond Jurtšenkode laud pisikeses nõukaaegses köögis on kaetud. Hispaania vein, Itaalia kohv, mandariinid, lavendlijuust, suitsuvorst, äsja ahjust võetud kook – kaugelt tulnud külalisele on kõik lauale pandud. Nad tervitavad Eesti Ekspressi oma kodus, Kiievi kesklinnast kümne kilomeetri kaugusel üüratute paneelmajadega Pozniaki linnaosas. Ent nende kodu pole alati seal olnud. Nagu poolteist miljonit ukrainlast, on ka nemad põgenenud sõja eest. 2014. aastani oli nende kodu Donetskis.

Jekaterinal (43) ja Gennadil (45) täitub tänavu augustis kakskümmend aastat abielu.

Tütar Aleksandra (17) on pere ainus laps.

Donetskist said nad minema elusalt ja tervelt, kuid kogu vara tuli maha jätta. „Ei,“ parandab Jekaterina, oranžitriibuline kass Bonifacius sai siiski kaasa.