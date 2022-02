Endine keskpankur, Ukraina oligarhide hirm: mul oli väga piinlik, kui Eesti president Ukrainat kritiseeris, aga tal oli õigus

Pärast revolutsiooni Maidanil hakkasid uut Ukrainat ehitama noored. Nagu paljud tema eakaaslased, loobus ka praegu 32-aastane Oleksandr Bevz kuus aastat tagasi tööst suures advokaadibüroos rahvusvaheliste pankadega ning läks ametisse Ukraina Keskpanka. Ühe Ukraina noorima avaliku sektori tippjuhina vastutas ta keskpanga litsentseerimisosakonna eest. Teisisõnu lõi kommertspanganduses platsi puhtaks ja sulges rohkem kui pooled Ukraina erapangad.

Mis on kõige nähtavamad muutused Ukrainas viimase kaheksa aastaga?

Suurim muutus on toimunud inimestega. Nende meeled on muutunud. Kui meie vanemad ütlevad, et nad on nõus võtma Venemaa vastu relvad, siis see on meelemuutus. Ma ei usu, et 5-10 aastat tagasi midagi sellist oleks olnud. Putin usub, et ta on strateegiageenius, aga ta ei saa aru, millega ta hakkama sai. Ta tahtis Ukraina alasid, et näidata, kuidas ta kaitseb vene keele kõnelejaid. Aga tulemus on risti vastupidine. Ta pööras ukrainlased Venemaa vastu. Ta saavutas selle, et me ei taha Venemaast sõnakestki kuulda, tahame neid unustada.