„Vivatexiga on meil põhitingimustes kokku lepitud. Praegu tegeleme sõnastuse lihvimisega, koosolekud toimuvad iga päev,“ ütleb linnasekretär Priit Lello. „Järgmisel kolmapäeval, kui üllatusi ei tule, on uued tingimused linnavalitsuse istungil. Siis lähevad need avalikuks.“

Vivatex on valmis alandama haldustasusid, samuti peaks vähenema 2036. aastal makstav koolide tagasiostusumma.